Kadınlar Voleybol 2. liginde Osmancık Belediyespor grubun iddialı takımlarından Samsunspor Voleybol ile yarın saat 14’de Çorum Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Osmancık İlçe Spor Müdürü ile kulüpler arasındaki sorun nedeni ile Osmancık Spor Salonu’nda oynanması gereken maç yarın Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Ligde oynadığı dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 8 puana ikinci sırada bulunan Samsunspor ile üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet alan Osmancık Belediyespor takımları merkez Atatürk Spor Salonu’nda saat 14’de karşılaşacak. Osmancık Belediyespor bu maçı kazanarak üst sıralar için umutlanmak istiyor.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz iki haftalık arada iyi çalışarak bu maça hazırlandıklarını belirterek Çorumlu voleybol severlerin vereceği destekle yarın kazanarak üst sıralar için iddialı konum gelmeyi amaçladıklarını söyledi. Gökgöz tüm Çorumlu voleybol severleri maça davet etti.

Osmancık Belediyespor’un yarın evinde oynayacağı Samsunspor Voleybol takımı maçını Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Ayşegül İnce yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Turgut Yıldırım görev yapacak.