Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, odaya aidat borcu olan oda üyesi esnafı yapılandırma konusunda uyardı.

Yapılandırma gereği aidat borçlarını 9 eşit taksite bölerek, bugüne kadar işleyen faizlerini de sileceklerini vurgulayan Şanal, aidatlarını ödemeyen oda üyelerine herhangi bir evrak verilmeyeceğini ifade etti.

Özkan Şanal, oda üyelerini faiz uygulamasına maruz kalmamaları için 31 Mayıs 2023 Çarşamba gününe kadar Oda Başkanlığı’na müracaat etmelerini istedi.

Oda Başkanı Şanal, “12 Mart 2023 tarih, 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile üyelerimize oda aidat borçlarının yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilerek ödenmesi imkanı getirilmiştir. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borç asıllarını ödeyen üyelerimizin borç asıllarına ait gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmeleri için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)