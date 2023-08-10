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HURŞİT BOZKURT

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ticaret ve Sanayi Odası(YSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.



Ziyarette AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile TSO Başkanı Çetin Başaranhıcal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Çorum’a yapacağı ziyaret öncesinde şehrin sanayisi ve ekonomisi üzerisine istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Çetin Başaranhıncal, Türkiye'nin ekonomisinde Çorum’un çok ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, “Huzurun ve kardeşliğin olduğu bir bölgede sorunlar kısa sürede çözülür. Zamanında hizmet verebilmek için neler gerekiyor bunu biliyoruz. Birlikten güç doğacağının bilincinde olarak hareket ediyor ve ilimizin faydası hedefiyle tek ses halinde yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Şehrimizin hem ekonomik hem de diğer alanlarda sanayi potansiyelinin geliştirilmesi için yatırımın, istihdamın, üretimin ve refahın artırılması önemli” dedi.

Murat Günay da memleketin geleceğine yön vermek adına yapılacak tüm çalışmalarda birlikte hareket etmek için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

