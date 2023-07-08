Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından bu haftasonu site içinde kapsamlı bir temizlik yapılacağını duyurdu.

Konu ile ilgili bir açıklama yaparak esnafa duyuruda bulunan Hıdır Balaban; “Çorum Sanayi Sitesi’nde Cumartesi ve Pazar günü Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz yoğun bir şekilde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapacaktır.

Değer esnafımızın, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize yardımcı olmalarını, temizlik yapılmasına engel olacak hurda ve benzeri gibi parçalarını kaldırmalarını rica ediyoruz. Sanayi esnafımız adına Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine yönetimimiz adına teşekkür ediyorum”