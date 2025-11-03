Çorum Sanayi Sitesi’nde kapılarını açan Tat Al Tandır Kebap, lezzeti ve güleryüzlü hizmetiyle kısa sürede dikkat çekmeye başladı.

Mimar Sinan Mahallesi, Sanayi Sitesi No:11’de (Halk Bankası karşısı) faaliyet gösteren Tat Al Tandır Kebap, İsmail ve Furkan Usta tarafından işletiliyor.

Üçüncü kuşak ustaların elinden 40 yıllık tecrübe ile tandır kebap lezzeti, haftanın altı günü müşterilerle buluşuyor.

Saat 11:00'da başlayan bu lezzet yolculuğu 16:30'a kadar devam ediyor.

Pazar günleri kapalı olan işletme; sanayi esnafının yanı sıra ailelere, toplu yemek organizasyonlarına ve paket servis hizmetine de cevap veriyor.

Müşterilerine kadayıf tatlısı ve çay ikramı sunan Tat Al Tandır Kebap, hijyene verdiği önem ve uygun fiyat politikasıyla öne çıkıyor.

Otopark sorunu bulunmayan işyerinde, aynı anda 120 kişiye hizmet verilebiliyor.

Organize Sanayi Sitesi'ndeki firmalar başta olmak üzere kemiksiz tepside tandır kebabı büyük ilgi görüyor.