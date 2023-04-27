Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, kamusal düzeni sağlamakla görevli devlet kurumlarının kamusal düzeni tehlikeye attığını söyledi.

Seçim sandıklarında görevli olacak kişilerinin isimlerinin, kimlik numaralarıyla birlikte Whatsapp gruplarında yayıldığını iddia eden Ali Ekber Beyaz, “Kişisel bilgileri paylaşılan kamu görevlilerinin hangi tehlikelere açık hale getirildiklerini izah etmeye gerek olmadığını düşünüyoruz.” dedi.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak kamu görevi yürüten kurum ve görevlileri yasalara ve konulan nizamlara uygun hareket etmeye ve sorumlu davranmaya çağıran Beyaz, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçimlerine 20 gün kaldı. Ülkemiz açısından son derce kritik olan bu seçimle belki de Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılını belirleyecek bir karar alacağız. Seçim ülkenin kaderini ve bundan sonraki süreç açısından yönelimini belirleyecek öneme sahip olsa da, alışılmamış şekilde sessiz, sedasız bir ortamda ilerliyor. Caddelerde sokaklarda seçimlere gidildiğine dair emareler görmek mümkün değil. Seçim sadece ittifaklar ve adayların isimlerine indirgenmiş durumda. Oysa ki seçimler politikaların yarıştığı, yeni seçileceklerin ülkeye ve toplumun gelişimine dair ne vadettiği üzerinden bir tartışmanın yürüdüğü süreçler olması gerekirken, yaşanan süreç bunun tam aksini gösteriyor.

İttifaklar arasında bir yerlilik ve millilik yarışı, bir kurtuluş savaşı olduğu iddialaşması almış başını gidiyor. Ülkenin 15 Mayıs tarihinden itibaren açlık, yoksulluk, pahalılık, enflasyon, eğitime dair, sağlığa dair sorunlarının yaratıcısı dış mihraklar olarak ifade ediliyor. Hatta dış mihrakların ülkenin bağrına hançer gibi saplanan, binlerce insanımızı yitirmemize neden olan Kahramanmaraş depremini tetikleyecek kadar ileri gittikleri söylenebiliyor. Ancak bu dış mihrakların yarattığı tahribatın hangi politikalarla, hangi tedbirlerle önüne geçileceğine dair hiçbir şey konuşulmuyor.

Haliyle ülke seçime giderken seçim görevlilerinin belirlenmesi, sandık güvenliği son derece önemli bir konu haline geliyor. Sandıkların başında görev yapacak görevliler haliyle yarışan partilerin önerdiği kişiler veya kura ile belirlenen görevlilerden oluşacak. İlimizde de sandık kurullarında görev alacak kamu görevlilerinin belirlenebilmesi için önce isteğe bağlı olarak duyuruya çıkılmış sonra bu yöntemden vazgeçilerek resen tüm kamu görevlilerinin isimleri istenmiştir. Tüm kamu görevlilerinin isimleri istenirken Hitit Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim görevlileri kamu görevlisi sayılmamış ve isimleri bildirilmemiştir.

Tabii olarak genel seçim gibi kapsamlı bir olayda eksiklerin, yanlışların olması kabul edilebilir ve kısmen hoş görülebilir. Ancak böylesi bir konuda suç işlenmesi asla kabul edilemez, hoş karşılanamaz. Ne yazık ki ilimizde Whatsapp gruplarında Çorum İl Seçim Kurulu’ndan çıktığı tahmin edilen iki liste dolaşıyor. Anılan listelerde sandık kurullarında görev alacak kura ile belirlenmiş asil ve yedek kamu görevlilerinin adları, soyadları, T.C kimlik numaraları, görev yaptıkları kurumlar gibi özel bilgiler açık şekilde görülüyor. Oysa ki bu bilgilerin kişilerin izni alınmaksızın paylaşılması, kişisel verilerin korunması kanununa açıkça muhalefet eden suç kapsamına giriyor. Kişisel bilgileri paylaşılan kamu görevlilerinin hangi tehlikelere açık hale getirildiklerini izah etmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ülkemiz adına kaygı yaşıyoruz, kamusal düzeni sağlamakla görevli devlet kurumlarımızın kamusal düzeni nasıl tehlikeye atabildiklerini kaygı ile izliyoruz. İzliyoruz çünkü izlemekten öteye geçemiyor, düzeni sağlamakla görevli kurumların denetlenebilir olduklarından şüphe duyuyoruz.” (Haber Merkezi)