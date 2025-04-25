Ahlatcı Çorum FK pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Tesis küçük sahada yapılan ısınma hareketlerine Kadir Seven de katıldı ardından büyük sahaya geçen kırmızı siyahlı takımda Seven ayrılarak kuvvet antrenmanı yaptı.

Teknik pas çalışması ile başlayan antrenman dana sonra 5v2 rordu yaptıran Teknik Direktör Tuncay Şanlı daha sonra Ankaragücü maçının taktik provasını yaptı.

Taktik çalışma sırasında futbolculara mevkisel uyarılarda bulunan Şanlı basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardı.

Çalışmanın son bölümünde ise onar kişilik iki takımın oyun oynadığı antrenmanda futbolcuların hayli moralli oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.