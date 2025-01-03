Trendyol 1. Lig'in 18. hafta heyecanı 3 Ocak'ta oynanacak Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla başlayacak. İşte TRT Spor ve Tabii ekranlarından izleyiciyle buluşacak maçların yayın programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

3 Ocak Cuma:

20.00 Kocaelispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yıldız Entegre Kocaeli) - TRT SPOR

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (Şanlıurfa 11 Nisan) - TRT SPOR

13.30 Yeni Malatyaspor-Boluspor (Yeni Malatya) - TABİİ SPOR 6

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman) - TRT SPOR

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat) - TRT SPOR

5 Ocak Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor) - TABİİ SPOR 6

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül) - TRT SPOR

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - TRT SPOR

19.00 Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana) - TRT SPOR

6 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk) - TRT SPOR