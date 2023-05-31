Yozgat çevresinde şap hastalığının yayılması sebebiyle kentteki tüm hayvan pazarları 14 Haziran'a kadar kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yozgat'taki hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.
Tedbir amaçlı kapatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle 14 Haziran'a kadar il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı."
Açıklamada, kurbanlıkların il dışına sevkinde bir kısıtlamanın bulunmadığı da aktarıldı.