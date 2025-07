Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gastroenteroloji bölümü doktorları ve sağlık çalışanları, sarı balonlar ve sarı pankartlarla Hepatit’e dikkat çekti.

Program sonunda sarı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Konu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada; “Viral hepatitler dünyada önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu nedenle 28 Temmuz “Dünya Hepatit farkındalık günü” olarak belirlenmiştir. Hepatit karaciğer hücrelerinin iltihabı ve yer yer hücre ölümü ile seyreden hastalığıdır. Bu tabloya neden olan en önemli virüsler hepatit A, B, C, D ve E virüsleridir. Özellikle B, C ve D virüsleri kronik hastalığı, siroz ve karaciğer kanserinin en önemli nedenidir. Dünya genelinde 254 milyon civarında kronik hepatit B, 50 milyon civarında kronik hepatit C olgusu bulunmaktadır. Her yıl bu olgulara 1.5 milyon civarında yeni hepatit C olgusu eklenmektedir. Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin en önemli bulaş yolu, enfekte kan teması, korunmasız cinsel temas ve ortak enjektör kullanılarak damar içi uyuşturucu kullanımıdır. Hepatit B virüsü enfekte anneden doğum sırasında bebeğine bulaşabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Viral Hepatit Önleme ve Kontrolü için yayınladığı Küresel Eylem Planı Çerçevesi’nde viral hepatit bulaşının durduğu ve ihtiyacı olan herkesin güvenli ve etkili tedaviye ulaşabildiği bir dünyaya doğru gidilmesini amaçlamaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı da ülkemizde viral hepatitlerle savaş bağlamında “TÜRKİYE VİRAL HEPATİT ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI”nı oluşturmuştur. Bu hedefe ulaşmak için, toplumun tüm kesimlerinde hepatit konusunda farkındalık artırılmalı, hastalığın bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında doğru bilgi paylaşımı yapılmalı, tarama ve aşı uygulamaları teşvik edilmelidir. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesi bünyesinde düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğin amacı bu önemli sağlık sorununa dikkat çekmek tarama, bağışıklama ve hasta bireylerin tedaviye ulaşmasını kolaylaştırarak Hepatit eliminasyon programına katkı sunmaktır.” ifadelerine yer verildi.