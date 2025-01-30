Son dönemlerde art arda gelen sarı serum ölümleri sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan kritik bir uyarı geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, bilinçsizce yapılan serum uygulamalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, tıbbi müdahalelerin yalnızca yetkili sağlık kuruluşları tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Halk arasında 'atom' ya da 'vitamin eklenmiş serum' olarak bilinen tedavi yöntemiyle ilgili acı haberler art arda geldi. Adana ve Afyonkarahisar'da iki kişinin sarı serumdan hayatını kaybetmesi vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Adana’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Selinay Yüksekbaş, grip belirtileri nedeniyle mahallesindeki bir eczaneye gitti. Burada, eczane çalışanından serum takılmasını talep eden genç kadına, içinde Novalgin ve çeşitli ilaçların bulunduğu bir karışım hazırlandı.

SERUMDAN SONRA HAYATI KAYBETTİ

Serumun uygulanmasının ardından kısa süre içinde fenalaşan Yüksekbaş, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Yüksekbaş, sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından eczane çalışanı gözaltına alındı, ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA BENZER BİR VAKA DAHA

Benzer bir olay Afyonkarahisar’da da yaşandı. 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, 13 Ocak’ta grip şikayetiyle özel bir kliniğe başvurdu. Kendisine herhangi bir tetkik yapılmadan "sarı serum" olarak bilinen karışım uygulandı. Serum sonrası nefes almakta zorlanan ve fenalaşan Gündoğan’ın yanında bulunan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

Acil olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Bu tür vakaların artması sonraı Sağlık Bakanlığı, halk arasında "atom", "vitamin serumu" veya "sarı serum" olarak bilinen uygulamalar konusunda vatandaşları uyardı. Bakanlık, bu tür bilinçsizce yapılan serum uygulamalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, tıbbi müdahalelerin yalnızca yetkili sağlık kuruluşları tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilerde hekim kontrolünde serum tedavisi uygulanır. Özellikle ciddi Sıvı kayıpları ile karşılaşılan durumlarda kullanılır. Damar yolu ile verilen vitaminler ciddi alerjik reaksiyona yol açabilir. Alerjik reaksiyon gelişmesi hayati tehlikeye neden olabilir. Bu durumda hastane ortamında acil tıbbi müdahale gerekir."