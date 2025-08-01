Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, 32 yaşındaki forvet Khouma Babacar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Güçlü fiziği, bitirici vuruşları ve tecrübesiyle dikkat çeken Senegalli forvet Babacar, Sarıyer’imizde! Gol yollarındaki etkisiyle yeni sezonda fark yaratmaya geliyor!" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Senegalli golcü 2024/25 sezonunda Boluspor formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta forma giydi. Bu süreçte takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.