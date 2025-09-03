Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yenileme çalışmaları tamamlanmak üzere. Arca Çorum Futbol Kulübünün ligdeki rakiplerinden SMS Grup Sarıyer iki iç saha maçını da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynamıştı.

Statta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Gençlik ve Spor İl MüdürüMuhittin Özbay, Türkiye Futbol Federasyonunun kriterleri doğrultusunda üst liglere çıktıkça şartlar değişiyor. Bu şartlar doğrultusunda stadı Trendyol 1. Lig'e uygun hale getiriyoruz. Yenileme çalışmaları ile birlikte stadın 5 bin 800 seyirci kapasitesine sahip olacağını dile getiren Özbay, önce çimi yenilemiştik,ardından ışıklandırmalar, ses sistemleri ve tüm koltuklarımızı yeniliyoruz. Aynı zamanda kale arkalarındaki canlı yayın odaları, kulübelerimiz ve arka alandaki sporcu sağlığı ile alakalı bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.Kulüp Başkanı Emre Yaldız ise yönetim olarak 14 Temmuz'da göreve geldiklerini dile getirerek, "Biz, çok geç kurulan bir takımız kısa sürede güzel işler yaptık. Sponsorluklar alındı. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığımız maçta 90+6. dakikada gol yedik. Arca Çorum FK maçında da 90+8. dakikada olmayan bir penaltı verildi. Son maçta da penaltımız verilmedi. Bu kadar zorluğun içinde bunlarla uğraşmak bizi yoruyor. Federasyonla görüşmelerimizi yapacağız. Stadımız açıldıktan sonra da çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.