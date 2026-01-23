Pazar günü Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak olan Arca Çorum FKbu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 12’de tesis fitnes salonunda yaptığı kuvvet hareketlerinin ardından 2 nolu sahada devam eden antrenmanına ayrılık kararı alan iki isim Geraldo ve Caner Osmanpaşa sahadaki çalışmaya katılmadılar.

Burada yapılan çabuk kuvvet hareketlerinin ardından büyük sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burada özel kanat varyosyanları üzerinde durdu. Teknik Heyetin bu çalışma sırasında futbolculardan çabuk oynamaları isabetli pas istedikleri gözlendi. Daha sonra antrenmanı izleyen basın mensuplarının ayrılmasının ardından ise Sarıyer maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu mevkisel olarak uyarılarda bulunda. Çalışma yağan kar yağışı altında yapılan kaleli oyun ile sona erdi.

Arca Çorum FK Sarıyer maçının hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kırmızı siyahlı takımda maç kadrosu yarın İstanbul’a hareket edecek.