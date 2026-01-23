Çorum FK eski futbolcularından Fatih Ergen ligin ikinci yarısı için Çayelispor ile anlaştı.

1994 Terme doğumlu Fatih Ergien Samsunspor ve Atakamspor alt yapılarında oynadıktan sonra 2017yılında ilk profesyonel imzayı Kastamonuspor’da attı. Ardından Diyarbekirspor’da oynayan Fatih Ergen 2018-19 sezonunda Çorum FK’da oynadı. Ardından Turgutluspor, Pazarspor, Malatya Yeşilyurt, Kırıkkalespor, Pazarspor, Karşıyaka, Alanya 1221, Edirnespor, Beykoz Ishaklıspor, Amasyaspor ve ligin ilk yarısında da Beykoz Ishaklıspor takımlarında forma gildi.