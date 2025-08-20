Arca Çorum FK cuma akşama sahasında konuk edeceği Sarıyer maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Şehir Stadyumunda yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam bu çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Sarıyer maçının oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve mevkisele olarak uyarılarda bulundu. Rakibin hızlı atacağı çıkmasına izin vermemelerini isteyen Teknik Direktör Tahsin Tam takım olarak topa sahip olmanın önemine dikkat çekti.

Daha sonra teknik ısınma ile antrenmana başlayan kırmızı siyahlı takım ardından kısa ve uzun mesafeli pas çalışması yaptı. Bu çalışmada futbolculardan isabetli pas atmalarını isteyen teknik heyet daha sonra çabukluk ve sürat çalışması yaptırdı.

Çalışmada daha sonra orta saha ve forvet oyuncularına hücum taktik aynı bölümde de savunma oyuncularına rakibe engel olmayıı uygulamalı olarak yaptıran Teknik Heyet bu bölümde uyarılarını devam ettirdi.

Kırmızı Siyahlı takm son bölümde kaleli oyun yaparak antrenmanı tamamladı. Arca Çorum FK bugün saat 19’da yapacağı antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.