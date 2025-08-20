Tecrübeli futbolcu Emrah Başsan bu sezon ikinci imzayı Amedspor’a attı. Sezon başında Sakaryaspor ile anlaşan ve yeşil siyahlı kulüple çalışmalara katılan Emrah Başsan daha sonra vergiyi ödemek konusunda kulüb ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine Sakaryaspor’dan ayrılmıştı. Emrah Başsan daha öncede görüştüğü Amedspor’dan gelen teklif üzerine yeşil kırmızılı kulüple yeniden masaya oturdu ve bir yıllık anlaşmaya imza attı. Emrah Başsan bugüne kadar Süper Ligde 287 maçta forma giydi 15.694 dakika 1. ligde ise 61 maçta 4636 dakika forma giyen Emrah Başsan toplam 80 gole imza attı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet