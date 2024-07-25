Ahlatcı Çorum FK’nın ligin başlamasına iki hafta kalmasına rağmen satılan kombine bilet sayısı sadece 385 olarak açıklandı.

Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamaya göre yaklaşık bir ay önce satışa çıkan kombine biletlerden en fazla satış VİP A ve D tribünlerinden oldu.

251 bilet bu iki tribünden satılırken maratör tribününden 65 adet kuzey kale arkasından 62 ve Özel VİP B tribünden ise 7 adet kombine bilet satıldı.

Kırmızı Siyahlı kulüp yeni sezon transfer yapmak için mali kaynak arayışlarını sürdürürken ligih başlamasına iki hafta kalmasına rağmen şehrin kulübüne verdiği destek çok komik rakamlarda kaldı.

Sosyal medyada transferler yüzünden kombine almadığını belirtenler taraftarlık ise seyirci arasındaki farkı en güzel şekilde gösteriyor.