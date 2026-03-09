Satranç Federasyon Başkanı Fethi Apaydın Çorum’da Satranç Kulüpleriyle bir ardaya geldi.

Başkan Fethi Apaydın, Çorum’da düzenlenen iftar programında satranç kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelerek samimi ve verimli bir buluşma gerçekleştirdi.

Buluşmaya; Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, Hitit Anadolu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Akif Akyol, Hattuşa Satranç Spor Kulübü Başkan Yardımcısı İsmail Emre Özdilli, Çorum Ata Spor Kulübü Antrenörü Enes Yılmaz, Akkent Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Samet Akbaş, Çorum Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ali Haydar Teke, Başkan Yardımcısı Eymen Teke, Yesevi Akıl ve Zeka Oyunları Spor Kulübü Antrenörü Tahir Semerci, Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü Antrenörü Süleyman Ayaz, Satranç İl Temsilcisi Yardımcısı Abbas Kolcu ve Kültür Spor Kulübü Başkanı Aslan Rıza Akkuş katıldı.

Programda Çorum’da satranç sporunun gelişimi, kulüplerin yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kulüplerin sahadaki deneyimleri dinlenirken, satrancın daha geniş kitlelere ulaştırılması adına yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, satrancın Türkiye genelinde her geçen gün daha da güçlenen bir spor dalı haline geldiğini vurgulayarak, bu gelişimde kulüplerin ve gönüllü emek veren antrenörlerin büyük payı olduğunu ifade etti.