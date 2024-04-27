Okul Sporları Minikler A-B Satranç il birinciliği 152 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde minikler A ve B kız erkek il birinciliğinde 94 erkek 58 bayan olmak üzere toplam 152 sporcu mücadele etti.

Adnan Menderes İlkokulu satrançta rakipsiz oldu. Dört kategoride de birincilik kupasının sahibi olan adnan Menderes İlkokulu dağıtılan 17 kupadan yedisinin sahibi olarak bu alandaki üstünlüğünü ortaya koydu.

Yapılan müsabakalar sonunda minik A kızlarda Adnan Menderes İlkokulu birinciliği kazanırken Tanyeri İlkokulu ve Bahçelievler İlkokulu ikincik kupasının sahibi olurken Özel Çorum Doğa İlkokulu üçüncü aynı okulun 3. takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Minikler A genel takım sıralamasında ise Adnan Menderes İlkokulu birinci olurken Misakı Milli İlkokulu ikinci Kocatepe İlkokulu üçüncü Adnan Menderes İlkokulu 2. takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Minik B kızlarda Adnan Menderes İlkokulu birinci aynı okulun B takımı ikinci Özel Çorum Doğa İlkokulu ikinci takımı üçüncü Adnan Menderes İlkokulu 3. takımı ise dördüncü oldu.

Minikler B genel sıralamada da birincilik kupasını Adnan Menderes İlkokulu kazanırken Özel Çorum Doğa İlkokulu ikinci Adnan Menderes İlkokulu 2. takımı üçüncü Tanyeri İlkokulu ise dördüncülük ödülünü aldı.