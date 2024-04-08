Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç Grup birinciliği Çorum Yeni Spor Salonu’nda sona erdi.

Beş gün süre ile ÇorumYeni Spor Salonu’nda yapılan grup birinciliğinde yapılan müsabakalar sonunda Çorum’dan üç okul Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Yıldız kızlarda Necip Fazıl Kısakürek ve yıldızlar genelde 23 Nisan Ortaokulu grup ikinci, küçük kızlarda ise Necip Fazıl Kısakürek Ortokulu ise üçüncü olarak 25-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak Türkiye Şampiyoasnda mücadele etmeye hak kazandılar.

Çorum’da yapılan grup birinciliğinde kategorilerinde ilk dört sırayı alarak finallere gitme hakkı kazanan okullar şöyle:

Küçük Kızlarda 1. Samsun Özel Bahçeşehir Ortaokulu, 2. Amasya Serdar Zeren Ortaokulu, 3. Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Küçükler Genel’de 1. Ankara Yasemin Karakaya Ortaokulu, 2. Ankara Özel Bilfen Çayyolu Ortaokulu, 3. Samsun Kılıçarslan Ortaokulu, 4. Kastamonu Atatürk Ortaokulu.

Yıldız Kızlarda 1. Amasya Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu, 2. Çorum Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, 3. Ankara Şehit Mesut Acu Ortaokulu, Yıldızlar Genelde ise 1. Samsun Özel Bahçeşehir Ortaokulu, 2. Çorum 23 Nisan Ortaokulu, 3. Kastamonu Merkez Ortaokulu, 4. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu.

Gençlerde 1. Samsun Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, 2. Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, 3. Amasya Macit Zeren Fen Lisesi, 4. Kastamonu Fen Lisesi. Gençler genel de ise 1. Ankara Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi, 2. Özel Samsun Final Koleji, 3. Özel Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi, 4. Ankara Gazi Anadolu Lisesi.