NAMSAN Gülabibeyspor Genel Kaptanı Uğur Saylan, İskilip deplasmanından aldıkları galibiyetten dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

İki sezon önce çıktıkları ligde iyi bir grafik yakaladılarının altını çizen Saylan, sezon başı koydukları hedeflerine sadece 3 hafta kaldığını dile getirdi.

Bu 3 haftalık süreçte de kesinlikle disiplinden taviz vermeyeceklerini ve son maçın son düdüğüne kadar ilk maçlarını oynuyor gibi çıkacaklarına işaret eden Genel Kaptan Uğur Saylan, "İskilip deplasmanında aldığımız farklı galibiyetle tekrar liderlik koltuğuna oturduk. Bu bizim sezon başında ortaya koyduğumuz hedefe ulaşmak açısından son derece önemli. Şimdi önümüzde bir birinden zor üç maç bizi bekliyor. Bu maçlardan da istediğimiz sonuçlarla ayrılmak adına çalışacağız. Bu konuda teknik heyet ve futbolcu topluluğumuza güvenimiz ilk günden olduğu gibi sonsuzdur.

Bir şeyi çok iyi biliyoruz ki, lig son maçın son düdüğüyle bitiyor. Biz şuan sadece liderliği ele geçirdik. Nihai hedefimize 3 hafta kaldı. Şampiyon oluruz ya da olamayız bunu şimdiden kestirmek çok mümkün değil. Ancak bizim için sonuç ne olursa olsun takımınızın sahaya çıktığı her an gurur vesilesi oluyor. Bunları aldığımız sonuçlardan bağımsız söylüyoruz. Başta da dediğimiz gibi 3 tane zorlu 90 dakikaya çıkacağız. Biz, takım olarak kendimize yakışan şekilde mücadele edeceğiz. Bu maçlardan da galibiyetlerle ayrılarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Seyhan ayrıca, İskilipgücü karşısında alınan 5-0'lık galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.