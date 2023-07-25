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Seçimlerin adeta demokrasi şöleninde geçtiğini kaydeden Tokgöz, seçilen mahalle delegelerinin herhangi bir listenin delegesinin olmadığını, seçilen delegeleri kimsenin sahiplenemeyeceğini ve üzerlerinde baskı kurulmaması gerektiğini ifade etti.

Delegelerin hür iradeleriyle CHP’nin yeni Merkez İlçe Başkanını seçeceğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Başkanı seçilecek ismin de CHP’nin yerel seçimlerde başarılı olması için çok çalışacağından şüphesinin olmadığını kaydetti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ayrıca mahallelerde delege seçimlerinin 26 Temmuz Çarşamba günü 11.00-12.30 saatleri arasında 85 parti üyesinin 25 delegeyi belirleyeceği Ulukavak Mahallesi’nde, saat 13.00-14.00 arası 25 üyenin 5 delegeyi belirleyeceği Akkent Mahallesi’nde, saat 14.00-15.00 arası 6 üyenin 4 delegeyi belirleyeceği Çepni Mahallesi’nde, saat 15.00-16.00 arası 20 üyenin 1 delegeyi belirleyeceği Yeniyol Mahallesi’nde, saat 16.00-17.00 arası 9 üyenin 1 delegeyi belirleyeceği Çöplü Mahallesi’nde, saat 17.00-18.00 arası ise 5 üyenin 1 delegeyi belirleyeceği Kunduzhan Mahallesi’nde devam edeceğini belirtti.

27 Temmuz Perşembe günü ise saat 11.00-13.00 arası 68 üyenin 16 delegeyi belirleyeceği Buharaevler Mahallesi için, saat 13.00-15.00 arası 21 üyenin 7 delegeyi belirleyeceği Mimar Sinan Mahallesi için, saat 15.00-17.00 arası 57 üyenin 8 delegeyi belirleyeceği Karakeçili Mahallesi için, saat 17.00-19.00 arasında ise 64 üyenin 13 delegeyi belirleyeceği Gülabibey Mahallesi için delege seçimlerinin yapılacağını dile getiren Tokgöz, seçimlerin parti binasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Ulaş Tokgöz, tüm parti üyelerini özgür ve hür iradesiyle oy kullanmaya davet etti.

