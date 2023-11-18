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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Yerel Yönetimler Seçim Hazırlıkları ve İstişare toplantısına katıldı.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Seçim hazırlıkları ve istişare toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlığında İstanbul'da yapıldı.

"ROTAMIZ NET, PUSULAMIZ MİLLET"

Başkan Şahiner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımıyla, yerel Yönetimler Seçim Hazırlıkları ve İstişare toplantısı için İstanbul'dayız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rotamız net, pusulamız millet" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Şile bölgesinde düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle yerel seçimlere hazırlanan İYİ Parti'nin stratejileri ve politik gündemdeki konular hakkında konuştu.

Akşener, özellikle öğretmenlerin ekonomik zorluklarına ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarına vurgu yaptı. Ankara'da bu konuda atılması gereken adımların önemini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuya öncelik vermesi çağrısında bulundu. Akşener, öğretmenlerin yoksulluk içinde yaşadığını ve bu durumun acil çözüm gerektirdiğini ifade etti.

İYİ Parti'nin hedeflerini de dile getiren Akşener, Anayasanın ilk dört maddesinin tartışmasız olduğunu ve parti olarak Türkiye'yi refah ve feraha çıkarmak için yola çıktıklarını belirtti. Ayrıca, partide yaşanan istifa süreçleri hakkında da konuşarak, ayrılan üyeler hakkında kırıcı olmayan bir dil kullanmaya özen gösterdiğini ifade etti.