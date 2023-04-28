MURAT KARASU

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti. Ahlatcı, Çorumlu’nun tek isteğinin demiryoluna en kısa sürede kavuşmak olduğunu hatırlatarak, seçimden sonra bütün enerjisini Çorum’a havalimanı kazandırmak için harcayacağını söyledi.

Ziyarette SMMMO Başkanı Ceyhan Baran’dan bilgi alan Av. Yusuf Ahlatcı, devletlerin gelir kaynağının başında gelen verginin toplanmasında muhasebeci ve mali müşavirlerin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

'DEMİR YOLU TALEBİ BENİM NAMUSUM’

Çorum’un ihracatta Karadeniz’de birinci olduğunu ve bununla gurur duyduklarını aktaran Ahlatcı, “Çorum halkı çok çalışkan, çok becerikli, çok başarılıdır. Anadolu kaplanının bu başarılarının devam etmesi için Çorum'un bazı beklentileri ve ihtiyaçları var. Çorum’un devletten tek isteği demiryoluna en kısa sürede kavuşmak. Demiryolu talebi benim artık namusum olmuştur. İhalesi yapıldı, yapım işi en kısa sürede başlayacak” dedi.

‘ÇORUMLU’NUN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM’

Seçimden sonra tüm enerjisini Çorum’a bir müstakil havalimanı kazandırmak için harcayacağını vurgulayan Ahlatcı, “Benim memleketime ne yapılırsa yakışır. Çorum halkı herşeyin en güzeline layık. Çünkü, Çorum halkı devletini sever ve devleti için çalışır. Bunun içindir ki bizde Çorum halkının isteklerini yerine getirmek için mücadele edeceğimize inanın. Çorum, ikinci, üçüncü OSB’yi hak ediyor. Sanayi alanında büyümesi ile tüm halkımız kazançlı çıkacak” diye konuştu.

‘14 MAYIS SOĞAN SEÇİMİ DEĞİL, İSTİKBAL KURTARMA SEÇİMİDİR’

6’lı masaya eleştirilerde bulunan Ahlatcı, konuşmasınu şu sözlerle sürdürdü: “6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için bana oy verin diyor. Peki Demirtaş kim, Apo kim. Askerimize kurşun atan kundaktaki çocuklarımızı katleden teröristler değil mi? Bunun için 14 Mayıs seçimleri domates, soğan, patates, seçimi değil, vatanımızın ve milletimizin istikbalini kurtarma seçimidir.

Türkiye yangınlarla, sellerle, depremlerle sarsılmasına rağmen hala ayakta. Bununla gurur duymalıyız. Ülkemizin ne kadar kuvvetli olduğunu bu zamanlarda görmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü ve büyük bir devlettir. 15 Temmuz darbe girişiminin ve gezi olaylarının Türkiye'ye maliyetinin 100 milyarlar civarında. Bütün dünya ülkeleri ekonomik yönden koronavirüs salgınından etkilendi. Türkiye ise alınan tedbirler sayesinde fazla etkilenmedi.”

‘HEMŞEHRİLERİMİN ANKARA'DA BİR EVİ OLACAK’

Ahlatcı, 14 Mayıs'tan sonra Çorumluların Ankara'da bir evlerinin olacağını da sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren oda başkanı Ceyhan Baran da, “Bizi anlayan, içimizden birisini Ankara’da milletvekilimiz olarak görmek istiyoruz. Bundan sonra sizin öncülüğünüzde sıkıntılarımızı ve taleplerimizi bakana ulaştırmayı temenni ediyoruz. Bir maliyeci olarak sizleri oralarda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.