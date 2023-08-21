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Ahlatcı Çorum FK’de ayrılık kararı verilen futbolculardan Berat Ali Diyarbekirspor, Sefa Akın Başıbüyük ise Fatsa Belediyespor ile anlaştı.

Çorumspor alt yapısında profesyonel olduktan sonra milli takıma kadar yükselen ve Trabzonspor, Giresunspor, 1461 Tarbzon ile birlikte bir çok takımda forma giyen Sefa Akın Başıbüyük 2021 yılında yeniden Çorum FK ile anlaştı ve geçen sezon kiralık olarak Gümüşhanespor formasını giydi.

Yeni sezon kırmızı siyahlı takımla sözleşme uzatan Sefa Akın Başıbüyük yeni sezon için 3. lig takımı Fatsa Belediyespor ile anlaştı.

Çorum FK’da üç farklı dönemde forma giyen tecrübeli futbolcu Berat Ali Genç ise yeni sezon için Diyarbekirspor ile anlaştı.

Berat Ali Genç’in resmi işlemlerinin bu hafta bitmesi resmi açıklamanın yapılması .bekleniyor.