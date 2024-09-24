Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi’nin başlattığı, “Şehidimizden kardeşine hediye var” projesi destek bekliyor.

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMASIN

Özellikle minik öğrencilerin eğitimlerini oyunla buluşturan set, şehidin hediyesi olarak sunulurken, şehitlerimizin gelecek kuşakların gönüllerine nakşedilmesini ve ebediyyen yaşatılmasını amaçlayan bu proje toplumun tüm kesimleri tarafından da beğeni ve takdirle karşılanıyor.

HERKES İMKANI KADAR

DESTEK OLABİLİR

Destek konusunda herhangi bir sınır bulunmazken, herkesin imkanı kadar verebileceği destekle, minik çocuklarımız bu aziz vatan için can veren kahraman şehitlerimizle daha sıkı bir gönül bağı kurarak büyüyecek.

Bu anlamlı kampanyaya katılmak isteyenler, Dernek Başkanı Galip Deniz’e 0 (546) 929 00 19 nolu telefondan ulaşabilir.