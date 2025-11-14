Gürcistan’da askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un cenazesinde, polis olan kız kardeşinin ağabeyinin şapkasını takarak selam durup tabutunu okşadığı anlar yürekleri dağladı.

Gürcistan’da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Mehmetçikle birlikte şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un (32) naaşı, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından şehidin cenazesi Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Tören boyunca ağabeyinin şapkasını takan polis kardeş Gamze Süngerli, şehide selam durduktan sonra tabutunu okşayarak son kez veda etti. Şehidin babası İsa Altıok, hamile eşi Seda Altıok (29), annesi Gülay Altıok ve üniversite öğrencisi olan kardeşi Sevdegül Altıok gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan da katıldı

Şehit Altıok'un için cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ovabaşı Mezarlığı'na defnedildi.