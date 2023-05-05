HURŞİT BOZKURT

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, engelli bir gencin akülü araç talebini yerine getirerek, yüzünü güldürdü.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerinin yanısıra toplumsal konulara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen taleplere de duyarsız kalmayan Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, kas erimişe rahatsızlığı bulunan Alihan Öztürk’ün kendisinden akülü araç talebini geri çevirmedi.

Adem Mert, yaptığı girişimler neticesinde Alihan Öztürk için akülü araç teminini sağladı.

Alihan Öztürk’ü evinde ziyaret ederek, akülü aracını temin eden Mert, Alihan’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, her zaman ve her konuda yanlarında olduklarını da belirtti.

Öztürk ailesi ise Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ve çocuklarının isteğinin yerine getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.