FATİH BATTAR

Çorum Valiliğince şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi ve eşi azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak tüm şehitler için dua edildi.

6 Şubat’tan bu yana Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görev yapan Vali Mustafa Çiftçi, Afşin’de son durum hakkında bilgi bilgi verdi.

Depremin olduğu ilk günden bu yana Çorumluların deprem bölgesine akın akın yardım gönderdiğini belirten Vali Çiftçi, tüm Çorumlulara teşekkür etti.

Ramazan ayının manevi iklimi birçok zorluğa, sıkıntıya rağmen her tarafı sardığını anlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Millet olarak büyük imtihanlarda olmamıza rağmen Ramazan ayındaki ilahi rahmetin hissiyatı gönlümüze, yüreğimize doldu. Yüreğimizi, gönlümüzü az da olsa rahatlattı. Deprem felaketi bir kez daha şunu gösterdi. Şehitlerimiz al kanlarıyla bu toprakları bize vatan yaptı. Gazilerimiz terleriyle, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yaptı. Ama milli birliğimiz, milli şuurumuz, tek yürek oluşumuz emin olun şehitlerimiz bizleri görüyorlar ve rahat uyuyorlar. En ufak felakette büyük olsun, küçük olsun sağına soluna bakmadan siyasi farkları bir kenara bırakarak bir millet olmanın, tek yumruk olmanın, yaralara derman olmanın heyecanı takdire şayandı. Türk milletiyle gurur duyduk. Bu gururu yaşattığı için milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

Asrın felaketinin olduğu ilk günden itibaren Vali Çiftçi’nin Afşin’de olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, “Orada yaraların sarılması noktasında Çorumlu kardeşlerimizin katkılarını oradaki depremzede kardeşlerimize ulaştırmak için gayret gösterdi. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu milletin mensubuyuz. Ne kadar hizmet edebilirsek, ne kadar görevimizi iyi yapabilirsek milletimize olan borcumuzu, şehitlerimize olan borcumuzu vefamızı öyle göstereceğimize inanıyorum. Çorum’da 3 tane şehit aileleri ve gazilerimize yönelik faaliyet gösteren derneğimiz var. Galip Deniz beyin başkan olduğu derneğimizin Çorum-Ankara karayolunda Şehitler Çeşmesi projesi hazırladı. Projeye destek veriyoruz. Çok güzel bir çeşmesi ve eklentilerini yapacağız. Bu derneklerimize ayrıca Turgut Özal İş Merkezi’nde ayrı ayrı yer tahsisi yaptık” ifadelerini kullandı.