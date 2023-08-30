Tahmini Okuma Süresi: dakika

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Astsubay Buğra Çalgay, bugün Çorum'da son yolculuğuna dua ve tekbirlerle uğurlandı.

BUHARA'DAKİ EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehit Çalgay'ın cenazesi eşinin Buharaevler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Eşi Esmanur Çalgay şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehit Astsubay Buğra Çalgay, Akşemseddin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin cenazesini İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Gözyaşlarının sel olup aktığı şehit cenazesinde şehidin eşi ve yakınları törende ayakta durmak zorlandı. Acılı eş ve aileyi protokol üyeleri teselli etti.

Törene Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, askeri erkan, şehidin yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

6 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın 6 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.