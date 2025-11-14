Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 'C130' tipi askeri uçağında şehit olan Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK'ya ait 'C130' tipi askeri kargo uçağında şehit olan İlgen'in naaşı, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Kalemkırdı Cami'nde Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlgen'in cenazesi törenle Kartal Şehitliği'ne getirildi.

Şehit İlgen'in naaşı, dualar eşliğinde defnedildi. İlgen'in annesi ve babası da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar,, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, İlgen'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.