Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Program Okulu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları yapıldı.

Okul Müdürü Murat Öncül organizesinde yapılanetkinliklerde ilk olarak şiir ve kompozisyonda öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Daha sonra ilk olarak okul çevresinde atletizm müsabakaları yapıldı.

70 öğrencinin katıldığı müsabakalar sonunda yarışı ilk 10’da tamamlayan öğrencilere ödüller verildi.Atletizm müsabakalarının ardından yine okul spor salonunda güreş ve futsal branşında gösteri maçları yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Sami Öncel, “Cumhuriyet’in 101.yılı nedeni ile yapılan çeşitli etkinliklere katılan öğrencilere teşekkür ederiz. Cumhuriyeti’ne sahip çıkan bir nesil yetiştirdiğimiz için de mutluyuz ve gururluyuz” dedi.