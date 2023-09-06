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Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, hiç bir dernek farkı gözetmeksizin tüm şehit ve yakınlarına locanın koltuk sayısına göre açık olduğunu ayrıca maça gelmek isteyen tüm şehit ve gazi yakınlarının birinci derece yakınlarına ücretsiz bilet yükleyeceklerini açıkladı.

Başkan Oğuzhan Yalçın ‘Biz Kulüp Onursal Başkanımız ve Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile birlikte ilimizdeki iki Şehit derneğini de ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında onlara bir locayı onlara tahsis edeceğimizi söyledik. Loca 10 kişilik ve küçük olduğu içinde locaya şehit çocuklarına ayırmayı diğer şehitlerin 1. derece yakınlarına ise sayısı ne olursa olsun kulüpten ücretsiz kombine vereceğimizi söyledik. Biz şehit ve gazilerimize elimizden geldiğinde destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki dernek ziyaretimizde de bunu açıkça dile getirdik. Türk toplumu olarak ve özellikle kulüp olarak Şehitler konusunda ne kadar hassas olduğumuz tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu nedenle Şehit ve Gazilerimizin birinci derece tüm yakınların kombine bilet kulüp olarak tanımlanacaktır. Çorum FK bizim için ne kadar kıymetliyse şehitlerimiz ve yakınlarıda bizler için çok fazla değerli. Tüm şehit yakınları bizim için çok değerli ve onlar her zaman bizim başamızın tacı’ dedi.