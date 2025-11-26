Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ülke genelinde hayata geçirilen “Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes” projesi kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Emniyet Müdürlüğü personeli, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Ali Çalgan, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için dikilen fidanlar büyüdükçe şehitlerin her daim hatırlanacağını belirterek, “Her yıl yapılacak bu etkinlik ile hem şehitlerimiz için bir hatıra ormanı oluşacak hem de bu ağaçlar şehrimize can katacak nefes olacaktır. Böyle anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanların ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.