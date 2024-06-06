Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından ‘Şehidimizden Kardeşine Hediye’ projesi kapsamında Albayrak İlkokulu’nda 7 ve 8 yaşlarındaki 100 öğrenciye matematiği sevdiren ‘eğitim seti’ hediye edildi.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, okul idareci öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Şehitler adına başlatılan bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını dileyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz;

“Dernek olarak şehitlerimiz adına 100 çocuğumuza çarpma isimli eğitim setini hediye ettik. Eğitim setimizin üzerinde projemizin de adı olan Şehidimizden ‘Kardeşine Hediye’ yazısı var. İnşallah bu tür projelerimiz devam edecek. Şehitlerimiz adına birşeyler yapmaya devam edeceğiz. Bu projemiz başarılı olursa önümüzdeki yıllarda da devam etmek istiyoruz. Şehitlerimiz adına başlattığımız bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. Projemize destek olan hayırsever işadamlarımıza, kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi