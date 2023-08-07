Tahmini Okuma Süresi: dakika

HURŞİT BOZKURT

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(TSO) Çetin Başaranhıcal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeniden Hitit Üniversitesi (HİTÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Rektör Öztürk’ü tebrik ederek, yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Şehrin kalkınması için üniversite ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Başaranhıncal, “Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağı aşikârdır. Üreten, araştıran, şehrine, bölgesine ve ülkesine fayda sağlayan üniversitemiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede memleketimizin kalkınması için üniversitemiz ile işbirliği konusunda her zamanki gibi bizlere düşen ne görev olursa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Rektör Öztürk de Makine ve İmalat Teknolojileri alanında Türkiye’de ihtisaslaşan tek üniversite olarak Çorum’un ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak adına kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmeyi önemsediklerini ifade ederek, bu noktada üniversite-sanayi işbirliğinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

İhtisaslaşma başta olmak üzere bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar bağlamında TSO ile mevcut işbirliklerini daha da genişleterek önemli projeler hayata geçireceklerine inandığını aktaran Öztürk, “Üniversitemiz ile olan yakın diyaloğu ve işbirliklerinden dolayı TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Başaranhıncal ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.