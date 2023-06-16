MUSTAFA BURAK YALÇIN

TBMM’de genel kurul toplantısında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidarın geçmişte Çorum’a vermiş olduğu sözleri hatırlatarak, şehrin hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.

AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında verilipte yapılmayan sözlerin olduğunu belirten Milletvekili Tahtasız, şehrin sorunlarını her mecrada dile getireceğini ve hakkını sonuna kadar savunacağını ifade ederek, genel kurul konuşmasında şunları söyledi:

AK PARTİ’NİN VAATLERİNİ HATIRLATTI

“AKP iktidarında verilen fakat yapılmayan sözler var. Bu sözlerin başında hızlıtren, havaalanı, Acemi Birliği, Polis Moral Eğitim Merkezi sözleri var. Bu sözleri buradan tekrar hatırlatmak istiyorum.

DEVLET HASTANESİ VE HİTİT BARAJI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Ayrıca eski Devlet Hastanesi’nin bir kısmı yıkıldı fakat ihalesi bir türlü yapılamadı. İhalenin de ne zaman yapılacağı ile ilgili soru önergesi verdik. Çorum’un Hititlerin başkenti olması sebebiyle Hitit Barajı’mız var. Barajımız DSİ tarafından yapıldı. 13 milyon lira para harcandı fakat bir türlü işletmeye açılmadığından dolayı çürüyor. Bunu da soru önergesi olarak verdik.”