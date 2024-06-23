Üç sezonda iki şampiyon yaşayan birinde ise Süper Ligin kapısından dönen Çorum FK’da yeni sezon önce şehrin üzerine ölü toprağı serilmiş durumda. Başkan Oğuzhan Yalçın sezon bittikten sonra bugüne kadar bir tek Ahmet Ahlatcı’nın yeni sezonla ilgili kendisini aradığını başka kimsenin arayıp sormadığını söyledi. Yalçın satışa çıkardıkları 17 locadan sadece ikisinin satıldığını bu ilgisizliğin ve duyarsızlığın kendilerini üzdüğünü ve yorduğunu söyledi.

Son üç sezonda iki şampiyonluk yaşayan ve Süper Ligin kapısından dönen Çorum FK’da yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala şehrin ilgisizliği ve duyarsızlığı moral bozuyor.

Saha içinden gelen ve kısa sürede yöneticilik ardından başkanlığa kadar yükselen Oğuzhan Yalçın bu üç yılda şehre kazandırdıklarının ardından yalnız bırakılması ve ilgisizlik kadar hiç bir şey yapmayanların eleştirileri karşısında oldukça yorulmuş durumdu.

Hafta sonunda Çorum FK basın mensupları ve tribün liderlerinin oluşturduğu vatsap grubunda Başkan Oğuzhan Yalçın bu konudaki sitemleri ve üzüntülerini dile getirdi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. ligde yarı finalde hakem kararları ile finale yükselemeyen ve Süper Ligin kapısından dönen şehrin takımının önümüzdeki sezon için ne arayan nede soran olmuş.

Başkan Yalçın Bodrum FK maçının ardından bugüne kadar kendisine sadece Ahmet Ahlatcı’nın aradığını ve yeni sezonla ilgili olarak ‘Ne yapıyoruz’ diye bir tek kişinin arayıp sormadığını belirtti. Yalçın kulübe gelir getirmek için locaları satışa çıkardıklarını 17 locadan bugüne kadar sadece Müsiad ve her zaman kulübe destek veren Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel’in yeni sezon için loca aldıklarını diğer localarla ilgili her hangi bir talebin olmadığını açıkladı.

Çorum tarihinin en büyük başarılarını kazandığı son üç sezonun ardından yeni sezon için çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı takıma karşı olan ilgisizlik ve duyarsızlık her zamankinden daha fazla moral bozuyor can sıkıyor. Sponsorluk için arayışlar sürüyor ancak şehrin desteği olmadan kırmızı siyahlı takımın yeni sezon için çok büyük rakamlarla transfer yapması mümkün görünmüyor.

Bu hafta sonu toplanacak olan kırmızı siyahlı takım pazar gününden itibaren çalışmalarına Çorum’da başlayacak. Başkan Oğuzhan Yalçın bir yandan sponsorluk ve diğer gelir getiren projeler üzerinde çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da kalacak ve gidecek futbolcular için Teknik Heyet ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.