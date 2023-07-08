Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.

Alınacak geçici işçilerin personel sayısı şu şekilde belirlendi:

"Mekatronik bakım onarım teknisyeni 404, kimya teknisyeni 344, makine teknisyeni 78, makine bakım onarım teknisyeni 42, iş makinaları operatörü 31, mekaniker buhar kazanları teknisyeni 28, tarım makinaları teknisyeni 20, inşaat teknisyeni 18, elektrik teknisyeni 15, bilgisayarlı makine teknisyeni 11, metal teknolojisi teknisyeni 6, endüstriyel otomasyon teknisyeni 3."

İşçi Alım Yapılacak 13 Şehir:

TÜRKŞEKER 13 farklı şehirde işçi alımı yapılacağı açıkladı. Bu kapsamda alımlar " Ağrı, Ankara, Burdur, Elazığ, Van, Konya, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya, Balıkesir, Uşak, Yozgat " olmak üzere 1000 işçi alınacak. Şehre ve İlçeye göre kontenjan dağılımı ise:

* Ağrı 100 İşçi,

* Ankara 58 İşçi,

* Burdur 52 İşçi,

* Elazığ 46 İşçi,

* Van ( Erciş ) 33 İşçi,

* Konya ( Ereğli ) 77 İşçi,

* Eskişehir 96 İşçi,

* Konya ( Ilgın ) 70 İşçi,

* Kars 90 İşçi,

* Kastamonu 101 İşçi,

* Malatya 69 İşçi,

* Balıkesir ( Susurluk ) 78 İşçi,

* Uşak 61 İşçi,

* Yozgat 69 İşçi,