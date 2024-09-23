Türkşeker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Fabrikalarımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımına ilişkin ilan şartları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında 'http://iskur.gov.tr' internet adresinden yayımlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu işçilerin branşlarına ilişkin detaylar da aktarıldı.

Buna göre, 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye bağlı şeker fabrikaları

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