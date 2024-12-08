Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine muhalif güçler girdi. Böylece Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı sona ermiş oldu.

Suriye'de yaşanan devrimin ardından Baykar Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HÜR VE ÖZGÜR SURİYE!"

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Semalarında ve her karış toprağında, hür ve özgür Suriye! Suriyeli kardeşlerimize sevgilerimle…"