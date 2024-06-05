Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan'a Irak uyruklu şahıs tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Bu olayları münferit görüp es geçmenin

şiddet olaylarının daha çok artmasına zemin hazırlayacağınu ifade eden Selim Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gün geçmiyor ki eğitimde şiddet olayları olmasın, Öğretmen saldırıya uğramasın. Bir kez daha, öğretmenimize, eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Geldiğimiz noktada bıçak; eti deldi kemiğe dayandı! Daha ne olması beklenmektedir? Öğretmenlere yönelik şiddet, münferit olaylar gibi görülmemeli’ bakanlığımız, öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli, bu olaylara yasal yollarla dur denilmeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanmalıdır.

Bu olayları münferit görüp bu olayları es geçmek önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız şiddet olaylarının maalesef çok daha artmasına zemin hazırlayacaktır. Üzülerek ifade etmeliyim ki Öğretmene vurulan darbe geleceğe vurulan darbe olarak görülmediği takdirde gelecek hiç de parlak olmayacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak eğitim çalışanlarımıza uygulanan şiddete karşı her türlü eylem ve etkinliğe dün ve bugün olduğu gibi, yarın da destek vereceğimiz bilinmelidir. Söz artık bizden öte Bakanlıktadır."