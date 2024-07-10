Pnofesyonel ilk imzayı Çorum FK’da atan Selim Dilli yeni sezon için Serik Belediyespor ile anlaştı.

1998 Beşikdüzü doğumlu Selim Dilli Trabzonspor alt yapısında forma giydi ve Liseler Dünya Şampiyonluğu kazanan kadroda yer aldı. 2016-17 sezonunda ilk profesyonel imzayı Çorum FK’da atan Selim Dilli ardından Fatsa Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor, Hopaspor, formalarını giydikten sonra Kasımpaşa’ya imza atan Selim Dilli geçen sezonun ikinci yarısında Karaman FK’da kiralık olarak forma giydikten sonra Kasımpaşa ile sözleşmesi devam etmesine karşın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti. Selim Dilli yeni sezon için Serik Belediyespor ile anlaştı ve yeni takımı ile sözleşme imzaladı. Dilli Serik Belediyespor’un başarısı için elinden gelen mücadelesi vereceğini söyledi.