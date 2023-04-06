HARUN AKKAYA

Çorum FK’da sakat futbolculardan iyi haberler.

Uzun süredir sakatlıkları nedeni ile tedavi ve özel çalışmalar yapan Selim Ilgaz ve Timur Temeltaş dünden itibaren takımla kontrollü çalışmalara başladılar.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları nedeni dört haftadır forma giyemeyen isimlerden Berkay Can ve Fatih Selimhan takımdan ayrı olarak özel çalışmaya bu haftada devam edecekler.

Bu iki futbolcunun önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Muhammed Mustafa ile Ozan Sol’un ise tedavi süreçlerinin devam ettiği ve önümüzdeki haftada bunun süreceği öğrenildi.

Tedavi süreçleri tamamlanan ve özel çalışma yapan Selim Ilgaz ve Timur Temeltaş dünden itibaren takımla kontrollü çalışmalara başladılar.

Bu iki futbolcunun Tarsus maçında riske edilmeden sonraki hafta sonu Bayburtspor maçında kadroda yer almaları bekleniyor,

Ankaraspor maçında sakatlanan Fatih Selimhan’ın ise adelesinde sıkıntı olduğu bu hafta cezalı olduğu için forma giyemeyeceği önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacak.