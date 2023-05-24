Eğitim sendikalarının yetki mücadelesi sona erdi. Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi, Milli Eğitim ile Hitit Üniversitesi’ni de kapsayacak şekilde İl genelinde yetki sahibi olurken Türk Eğitim Sen ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında en yüksek üye sayısına ulaşarak yetkiyi elde etti.

Her iki sendikanın başkanları da yetki sürecinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundular.

Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da en çok üye sayısı ile 1 yıl aranın ardından yetkili sendikanın Eğitim-Bir-Sen olduğunu ifade ederek, “13 İlçe, Merkez ve Üniversite mutabakatlarının tamamlanması ile toplamda 2942 üye sayısına ulaşarak geçen yıl yetkili olan sendikayı bu yıl 32 üye sayısı ile geride bırakarak hak ettiğimiz yetkiyi geri kazandık. Emek ve özlük hakları mücadelesi, sınavlara hazırlık kursları (yüz yüze), sportif etkinlikler, indirim anlaşmaları, kurum ziyaretleri ve en önemlisi gönül sendikacılığı ile üyesini her zaman önceleyen bir anlayışla sürdürdüğümüz mücadelemizde bizlere destek veren üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çorum'da sendikacılığa yeni bir bakış açısı kazandırmak ve eğitim çalışanlarımızın taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Emek, ömür ve gönül veren üyelerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

MİLLİ EĞİTİM’DE YETKİ TÜRK EĞİTİM-SEN’DE

Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yetkinin yeniden Türk Eğitim-Sen’de olduğunu ifade ederek, “Türk Eğitim-Sen en yakın sendikaya 136 fark atarak il genelinde yetkili sendika olmuştur. Bu başarı uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseridir. Bu vesileyle, Şube Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, hak arama mücadelemize emek ve gönül veren, bu başarıyı ortaya koyan uç beylerimiz olan ilçe temsilcilerimiz ve yönetim kurullarına, Kadınlar Komisyonumuza, iş yeri temsilcilerimize, ilkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler Türk Eğitim-Sen olarak ilkeli ve kararlı olarak duracağız, durmaya devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz. Tarihsel değerlerini hiçbir zaman unutmayan-unutturmayan, gerektiği yerde gerekeni yapma sorumluluğundan asla vazgeçmeyen, sendikal çizgisinden taviz vermeyen Türk Eğitim-Sen, hedefleriyle, ilkeleriyle, tertemiz kadrosuyla, dik ve onurlu duruşuyla eğitim camiasının tek umududur. Türk Eğitim Sen 30 yıldır sendikal faaliyetinde ne iktidarların saha sorumluluğunu, ne marjinal ideolojilerin temsilciliğini ne de terör unsurlarının taşeronluğunu yapar. Türk Eğitim Sen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve kuruluş değerlerini temel ilke kabul ederek, kırmızı çizgi kabul etmiştir. Türk Eğitim Sen’de Anayasa’nın ilk üç maddesinde ifadesini bulan Türkçemizi, bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, İnsan haklarına saygıyı, laikliği, Cumhuriyeti Atatürk’ü görürsünüz. Tüm bu milli reflekslerinin yanında çalışanların özlük ve mali haklarını İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ışığında geliştirmeyi hedefleyen Türk Eğitim-Sen çalışanların sosyoekonomik refah ve yaşam seviyesini büyük ve müreffeh Türkiye ülküsüyle gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Şimdi sıra tüm Türkiye'de Türk Eğitim Sen'i yetkili sendika olarak çalışanların gerçek temsilcisi yapmaktır. Katkı ve desteklerinden dolayı her bir üyemize, teşkilatımızın her bir mensubuna, eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki gelecek eğitimle gelecek” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)