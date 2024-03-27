Ahlatcı Çorum FK Senegal milli takım alt yapısından İsmailla Sonko’yu dün oynanan Samsunspor maçında denemek üzere forma verdi.

21 yaşındaki Senegal alt yapı akademisinden yetişen ve orta saha oyuncusu İsmailla Sonko denenmek üzere Çorum FK formasını dünki Samsunspor hazırlık maçında giydi.

178 boyunda ve orta saha oyuncusu İsmailla Sonko dün oynanan Samsunspor maçında göstereceği performansa göre Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın vereceği karara göre yeni sezonda kırmızı siyahlı formayı giyecek.