Süper Ligde forma giymiş futbolcular arasında en fazla takım değiştiren isimler arasında Serdar Gürler sekizinci Oğulcan Çağlayan ise onuncu sırada bulunuyor.

Bu sezon başı Eyüpspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Serdar Gürler Süper Ligde 314 maça çıktı.

Bu süreçte 10 farklı kulüpte forma giyen Serdar Gürler bu sezon Çorum FK’nın başarısı için ter döküyor. Yine sezon başında Kocaelispor’dan Çorum FK’ya transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayınca devre arasında Vanspor’a giden Oğulcan Çağlayan da 160 Süper Lig maçına çıktı.

Çağlayan Süper Ligde dokuz farklı kulüpte forma giyerek sıralamada onuncu sırada yer aldı.

Süper Ligde en fazla kulüp değiştiren futbolcu Yalçın Ayhan 12 kulüp ile ilk sırada yer alırken halen Süper Ligde oynayan ve Trabzonspor’da forma giyen Umut Nayir ise listede olupta aktif olarak oynayan tek isim.