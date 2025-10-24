Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele veren Serikspor’da mali kriz büyüyor.

Futbolculara son 8 haftada prim ya da maaş ödemesinin yapılmadığı ve kasım ayı itibariyle de futbolcuların ihtarname çekme yoluna gideceği iddia edilirken, dün sabah yapılması planlanan antrenman da iptal edildi.

Azerbaycanlı yatırımcı Tufan Sadygov’un hisselerini satın aldığı Serikspor’da sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. İsmail Ogan Stadyumu’nun tadilatta olması sebebiyle henüz evinde hiçbir maça çıkamayan ve bu konuda büyük sıkıntı yaşayan Serikspor’da mali kriz de büyüyor. Geride kalan haftalarda beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Yeşil-Beyazlıların uzun süredir ödeme yapmakta zorlandığı öğrenildi.

8 HAFTADIR ÖDEME YOK

Geçtiğimiz hafta Yeşil-Beyazlı formayı giyen Sertan Taşqın, Azerbaycan medyasına ilk kez yaşanan maddi sorunlara dikkat çekerken, krizin daha da büyük olduğu öğrenildi. 8 haftadır futbolculara maaş ve prim ödemesinin yapılmadığı ve futbolcuların da bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

Yarın Pendikspor’a konuk olacak Yeşil-Beyazlılarda, dün sabah yapılan antrenman iptal edildi. Önceki gün sabah yapılan antrenmanı sorunsuz olarak tamamlayan Serikspor’da futbolcuların protestosu sebebiyle dün sabahki antrenmanın iptal edildiği öne sürüldü.

İHTARNAME PLANLANIYOR

Bazı personelin işten ayrılmayı da düşündüğü Serikspor’da futbolcuların da kazan kaldırmaya hazırlandığı belirtildi. Futbolcuların kasım ayını beklediği ve ödemelerin olmaması halinde kulübe ihtarname göndermeyi de düşündüğü ortaya koyulan iddialar arasında yer aldı.

FIFA’ya gidecekler

Serikspor’un tek sorunu futbolcu maaşları da değil. Yeşil-Beyazlıların sezon başında transfer ettiği Aleksandr Martynov’un bonservis ödemesini henüz yapmadığı ve bu sebeple Belarus ekibi BATE Borisov’un konuyu FIFA’ya taşıyacağı öne sürüldü. Rus gazeteci Sergey Volkov'un ortaya koyduğu bilgiye göre; eylül ayında yapılması gereken bonservis ödemesinin yarısı henüz yapılmadı. Ödemenin kısa süre içerisinde yapılmaması halinde de transfer engeliyle karşı karşıya kalınabileceğine vurgu yapıldı.