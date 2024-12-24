Ahlatcı Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile devam edeceklerini bu konuda en ufak bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Ankaragücü maçının ardından sosyal medyada taraftarlar arasında başlayan Serkan Özbalta’nın istifasına yönelik paylaşımlar nedeni ile bu konuda bir açıklama yapma gereği hissettiğini belirten Başkan Oğuzhan Yalçın ‘Biz geçtiğimiz sezon anlaştığımız Serkan Özbalta hocam ile tarihinde ilk kez mücadele ettiğimiz ligde play-off oynama başarısı gösterdik. Bu sezon başı tüm sıkıntılara rağmen ‘Kurtuluş’ mücadelesi vereceğimi açıkça söylememe rağmen takımın performansı ve ligdeki konumu ortada. Ülkenin ekonomik durumu ortada bizim mali durumumu belli. Ankaragücü maçında satılan 1500 bilet maç masraflarını bile karşılamıyor. Evet şanssız puan kayıpları yaşadık ancak buna herkes kadar hatta herkesten fazla ben üzüldüm. Çorum tarihinde ilk kez kupada gruplarda mücadele eden, tüm zorluklara rağmen elindeki kadro ile ligde üst sıraları zorlayan Serkan hocama güvenimiz devam ediyor ve istikrarlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu sezon ligin tarihinde görülmemiş kadar çekişmeli ve zorlu geçiyor. Bu zorluklar içinde teknik direktör ve kadroda istikrarı korumak çok önemli. İmkan olursa kaynak bulursak eksiklerimizi gidermek adına transfer yapabiliriz. Yarın takım toplanacak ve ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Taraftarlarımızdan da ricam bana olduğu gibi bu takıma ve hocamıza da inanmaya devam etsinler ve desteklerini sürdürsünler.